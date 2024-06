Fluminense x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Christian Rafael narra esta partida em que o perdedor terminará a rodada no Z4 do Brasileirão. Assim, é hora de reação

O Fluminense, que está na zona de rebaixamento, recebe o Juventude neste sábado (1/6), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Esta rodada marca a volta dos jogos da elite, que foram interrompidos por duas rodadas por causa das tragédia climática no Rio Grande do Sul.

As equipes têm cinco pontos, porém o time de Caxias do Sul tem um saldo melhor e entrou na rodada ocupando a 15ª colocação. O Tricolor, por sua vez, entrou neste sábado em 17º, no Z4, algo que não acontecia há cinco anos. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte,que inicia a sua cobertura a partir das 17h30 (de Brasília), com um pré-jogo com as informações das equipes e da competição. A narração é de Christian Rafael.