Edmundo cogita Gabigol no Vasco: ‘Pedrinho precisa escutar o que ele vai pedir no mercado’

Ex-jogador do Vasco, Edmundo, apesar de citar essa possibilidade, deixou claro que ainda não conversou com o presidente sobre o tema

“O Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo até o final do ano, mas eu acho que é um jogador que o Pedrinho precisa escutar o que ele vai pedir no mercado, caso não renove”, disse Edmundo.

Uma fala de Edmundo, um dos grandes ídolos da história do Vasco, circulou nas redes sociais de vascaínos e flamenguistas na noite de sexta-feira (31). Durante live em seu canal, o “Mundo Ed”, ele cogitou a possibilidade de Gabigol, do Flamengo, vestir a camisa do time de São Januário. No entanto, afirmou que ainda não abordou o assunto com o presidente Pedrinho.

“O mercado vai oportunizar. Se o Flamengo não renova com o Gabigol daqui há dois meses, qualquer time vai poder assinar um pré-contrato com ele. Vejo com bons olhos. A gente não falou sobre ele ainda”, completou.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim deste ano. Assim, no meio da temporada ele já pode assinar pré-contrato com outro clube.

As conversas pela renovação contratual do jogador estão paradas. O cenário ficou ainda mais incerto após o camisa 99, ex-10 do Flamengo, aparecer com a camisa do Corinthians em foto vazada. A situação chateou torcedores e dirigentes, que criticaram a postura do jogador.