Vasco associativo ainda não divulgou balanço financeiro

Atual presidente Pedrinho e seus vices culpam gestão anterior do clube e atrasam em mais de um mês a divulgação do relatório

Ainda de acordo com a gestão do atual presidente, o balanço precisa ser corrigido para que seja apresentado da maneira correta. A informação é do portal “ge”. Segundo a Lei Geral do Esporte, existem penalidades para as instituições desportivas que não cumprem com o prazo obrigatório.

Por fim, desde 1998, a legislação brasileira prevê obrigações contábeis de ligas desportivas, entidades e clubes. Em caso de não cumprimento, há possibilidade até de afastamento de presidente. O Vasco, portanto, necessita agilizar a apresentação do documento para não correr riscos de sanções.