Real Madrid é o time da Europa mais difícil de ser batido em decisões internacionais

Em levantamento, o “Bolavip Brasil” levou em conta todas as edições da Liga dos Campeões (desde o formato antigo), Liga Europa/Copa da Uefa, Liga Conferência, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes/Intercontinental para descobrir quais times se dão melhor apenas em finais. Com 30 títulos em 38 disputas, o Real Madrid é o time mais decisivo na Europa. O segundo é o Ajax, que aparece com aproveitamento de 76,9%, sendo dez conquistas em 13 finais.

Quando se trata de finais internacionais de clubes europeus de todos os campeonatos, quem leva a melhor em termos percentuais de títulos conquistados? Se você pensou no Real Madrid, acertou. Afinal, o time espanhol, que disputará sua 39° final continental no sábado (1), diante do Borussia Dortmund , às 16h, tem, então, até o momento 78,9% de aproveitamento em decisões.

Benfica, United e Juventus são os menos decisivos

Entre todos os clubes europeus, foram levados em conta os que jogaram ao menos 10 finais internacionais. Neste contexto, o Benfica é o clube com menor poder de decisão, tendo vencido apenas duas finais de 12 disputadas (16,6%). Uma dessas derrotas foi para o Santos de Pelé, no Intercontinental de 1962, pelo placar agregado de 8 a 4. Manchester United e Juventus, aliás, constam aproveitamento de 50% em finais, o primeiro com o registro de 14 decisões e sete vitórias e o segundo com 18 finais e nove títulos conquistados.

E o Borussia Dortmund, rival do Real?

Os alemães, adversários do Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões 2023/24, venceram, enfim, apenas uma edição do torneio na temporada 1996/97 e o Mundial de Clubes na mesma temporada. Foram mais outras quatro finais internacionais disputadas com derrotas, sendo duas Copas da UEFA, uma Supercopa da Europa e uma Liga dos Campeões na temporada 2012/13, com revés para o rival Bayern. O aproveitamento nas seis decisões disputadas é de, portanto, 33,3%.

