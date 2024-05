Rafa Silva, herói contestado do Cruzeiro: ‘Atacante vive de gols’

Atacante define o 1 a 0 e celebra as chances que vem ganhando com Seabra. Diz que não fez grande jogo, mas que deixou o dele

Autor do gol que garantiu a quinta vitória seguida do Cruzeiro, triunfo que colocou a Raposa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, Rafa Silva é um jogador questionado pela torcida. Mas após o duelo no Mineirão, com mais de 55 mil, estava radiante pela sua importância para o resultado:

“Atacante vive de gols e graças da Deus ajudei fazendo o gol da vitória. Seabra vem me dando minutagem e venho tentando dar o melhor. Não fiz grande partida, mas quando não dá técnicamente, temos de jogar na raça e persistir. No final, com a persistência, a bola sobrou e fiz o gol”.

Rafa Silva: ‘Torcida foi o 12º jogador’

Rafa analisou a partida e a grande dificuldade para vencer. O empate deixaria o time em segundo lugar, o levando aos playoffs. E o gol só saiu aos 34 da etapa final: