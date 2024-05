Pedrinho cumprimenta jogadores em visita CT do Vasco; veja imagens

O presidente do Vasco, Pedrinho, esteve presente no treino desta sexta-feira (31), realizado no CT Moacyr Barbosa. O mandatário surge em vídeos publicado nas mídias sociais do clube, também nesta sexta.

Nas imagens, Pedrinho aparece sorridente e distribuindo abraços. Ele, aliás, se reúne com jogadores do elenco, com os quais trocou cumprimentos antes das atividades.

