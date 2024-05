Paraguai rejeitou pedido de Grêmio, e Villasanti se despede contra o Bragantino

Imortal enviou um pedido à federação do Paraguai para tentar adiar apresentação do volante e utilizá-lo em jogos decisivos da Libertadores

O Grêmio sofrerá com uma perda impactante em seu elenco após o jogo com o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (01/06). Isso porque o meio-campista Villasanti será obrigado a se apresentar à seleção do Paraguai. O Imortal enviou um pedido à federação do país com o objetivo de tentar adiar a ida do jogador. Contudo, houve rejeição da solicitação.

Assim, o volante será desfalque nos jogos decisivos atrasados pela fase de grupos da Libertadores. No caso, os embates com o Huachipato, no Chile, na próxima terça-feira (04/06). Além de Estudiantes quatro dias depois, no Couto Pereira, em Curitiba.