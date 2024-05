Paquetá destaca confiança de Dorival e papel de líder: ‘Sei da minha importância’

“Estou muito feliz por esse momento que eu sempre busquei na Seleção. Seis anos atrás, cheguei como um jogador jovem e disposto a aprender. Claro que ainda estou disposto a aprender, mas hoje com uma responsabilidade muito maior. São seis anos, um ciclo de Copa, uma Copa do Mundo, duas Copas América”, disse.

Após a CBF optar pela manutenção de Lucas Paquetá entre os convocados para a Seleção Brasileira visando a Copa América, o meia participou de uma coletiva. Assim, o jogador evitou falar sobre a acusação de envolvimento com apostas esportivas e focou apenas no Brasil. O meio-campista destacou a importância de ser uma das lideranças do grupo e afirmou que a responsabilidade é ainda maior.

“Entendo e sei da minha importância e relevância aqui dentro. Vou fazer o melhor para que a Seleção vença, atenda o professor Dorival e todo o grupo. Reconheço a responsabilidade e espero compartilhar com jogadores mais jovens para que tenhamos um grupo forte e vencedor”, completou

Confiança do professor

Ao longo da entrevista, o jogador relembrou a conexão que tem com Dorival Júnior desde os tempos em que trabalharam juntos no Flamengo. Segundo Paquetá, existe uma conexão com o comandante desde aquela época e que conhece muito bem o estilo de jogo que ele busca implementar.

“O Dorival me conhece muito bem, trabalhamos juntos no Flamengo e temos uma conexão e confiança muito grande um no outro. Fico feliz por ele ter mantido a confiança, podermos trabalhar juntos novamente depois de um tempo. Eu entendo muito bem a ideia de jogo dele, o que ele pede, e tento colocar em prática no campo. É algo que me ajuda muito para que eu possa performar”, frisou.