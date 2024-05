Palmeiras demonstra interesse em jogador do San Lorenzo

Palmeiras observa com muito cuidado a evolução do lateral-direito Giay, que é um dos destaques do San Lorenzo Crédito: Jogada 10

Na última quinta-feira (30), o Palmeiras empatou sem gols com o San Lorenzo, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Logo depois do jogo, a diretoria e comissão técnica do Verdão buscaram informações sobre o lateral-direito Giay, que defende o Ciclón. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atleta foi observado com muito cuidado desde o primeiro encontro, que ocorreu na Argentina. Agora, a ideia é analisar as condições de negócio e, quem sabe, abrir negociação junto ao San Lorenzo.

Giay e sua versatilidade Um dos pontos que agradam a comissão técnica é a versatilidade de Giay. Apesar de ser lateral de origem, ele pode jogar como meio-campista. Além disso, o jogador é muito bom em desarmes. só para exemplificar, diante do Palmeiras no Allianz, ele foi líder no quesito com três roubadas de bola. Reformulação no Palmeiras Não é segredo para ninguém que o Palmeiras vive um momento de reformulação. A diretoria foi ao mercado buscar reforços e entrega mais opções ao comandante português. Entre as contratações mais badaladas está Felipe Anderson. O jogador encerrou a sua passagem na Lazio e desembarca no Verdão nos próximos dias.