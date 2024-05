O que Álvaro Pacheco e Pedro Martins falaram sobre Coutinho, alvo do Vasco

Técnico não esconde desejo em contar com o craque, enquanto executivo demonstra otimismo; dupla foi apresentada nesta sexta

Principal alvo do Vasco para a janela de transferências de julho, Philippe Coutinho foi tema da apresentação de Álvaro Pacheco e Pedro Martins pelo clube, nesta sexta-feira (31).

Técnico e executivo de futebol, respectivamente, renderam elogios ao craque do Aston Villa, que negocia um retorno ao time que o revelou. Álvaro Pacheco foi o primeiro a tratar do assunto, afirmando que qualquer treinador gostaria de ter Coutinho no elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acho que nenhum treinador no mundo não gostaria de ter Philippe Coutinho. O clube para onde ele for, espero que seja o Vasco (risos), vai ter um impacto muito grande. Como o presidente (Pedrinho) e o Pedro (Martins) falaram, a instituição tem outras coisas importantes para lidar. Espero, enquanto treinador, que as coisas se resolvam e que ele venha para o Vasco”, disse.