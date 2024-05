Neymar vai processar Luana Piovani após troca de farpas na internet

Neymar está tomando medidas legais contra Luana Piovani devido a declarações feitas por ela na última quinta-feira (30), acusando-o de apoiar um projeto de privatização de praias do litoral brasileiro. A informação é do “F5”, blog da “Folha de São Paulo”.

“O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado” disse a nota emitida pela equipe jurídica do jogador enviada ao “F5”.

Neymar foi alvo de críticas por parte de Luana Piovani devido à sua parceria com a incorporadora Due para a criação da “Rota Due Caribe Brasileiro”. Além disso, o projeto prevê construção de 28 imóveis de luxo ao longo de um trecho de 100 km entre Pernambuco e Alagoas, com expectativa de faturamento de até R$ 7,5 bilhões.