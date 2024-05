Neymar ataca Diogo Defante após humorista criticar privatizações

Resposta de Neymar

O atacante partiu pra cima de Defante e postou um stories do humorista na casa dele. Neymar ainda disse que Defante aproveitou da aproximação entre eles para tentar ganhar audiência.

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a Postminha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope… Fanfarrão, otário” – escreveu Neymar.