Luis Guilherme pode trocar o Palmeiras pelo West Ham

Palmeiras e West Ham negociam nos bastidores a transferência do meia-atacante Luis Guilherme. O time de Londres está de olho no garoto do Verdão e sinalizou que pode desembolsar 30 milhões de euros (R$170 milhões).

No primeiro momento, o clube da Premier League procurou os empresários do atleta e apresentaram a proposta. Logo depois, com o aval do atleta, o Palmeiras foi procurado e abriu negociação.