Lenda do Manchester United detona Israel: ‘Criminosos’

Jogadores com passagens pelo Manchester United costumam ter o hábito de se posicionar em assuntos que não envolvem o futebol. Além do lado cidadão, os atletas entendem que os Diabos Vermelhos são um dos mais populares clubes da Inglaterra e do mundo. Assim, eles têm a consciência do poder de influência que conquistaram na mídia e sobre a população.

Um exemplo de jogador que se encaixa neste perfil é a lenda Eric Cantona. O ex-atacante do Manchester United recentemente utilizou suas redes sociais para criticar Israel por seu movimento bélico em Gaza, de acordo com informações da agência de notícias “Anadolu”.