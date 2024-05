Gabriel Moscardo volta ao Corinthians diante do Botafogo

Neste sábado (1º), o Corinthians encara o Botafogo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e tenta se recuperar no torneio nacional. Para o jogo dentro da Neo Química Arena, o técnico António Oliveira vai contar com Gabriel Moscardo. O volante está recuperado da cirurgia no pé esquerdo e foi relacionado para o confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por causa de uma cirurgia no pé esquerdo, o jogador não foi ao PSG. Porém, ele viaja rumo ao futebol francês em julho. Pela venda, o Corinthians faturou 20 milhões de euros (R$ 107,5 milhões na cotação da época).