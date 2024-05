Fluminense abre setor Norte para apresentação de Thiago Silva

Falta uma semana para o reencontro tão esperado pela torcida do Fluminense. Na próxima sexta-feira (7), o Maracanã se pintará de tricolor para recepcionar Thiago Silva, principal contratação para esta temporada. Com os setores Sul, Leste e Oeste esgotados, o clube optou por abrir o setor Norte, mirando quebrar o recorde de uma apresentação de jogador em estádios no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a última parcial, 42 mil torcedores já garantiram presença na festa. Em primeiro lugar, o Tricolor não planejava abrir o setor Norte devido à distância para o palco, que ficará no setor Sul. Contudo, com os pedidos da torcida e o apelo de Belle Silva, esposa de Thiago, decidiu comercializar mais um lado do estádio.