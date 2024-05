Flamengo tem bom retrospecto recente diante do Vasco

Nos últimos dez confrontos, foram sete vitórias rubro-negras, um empate e apenas dois triunfos cruz-maltinos Crédito: Jogada 10

O Flamengo chega confiante e motivado no clássico diante do Vasco neste fim de semana. Afinal, além do bom momento na temporada, os rubro-negros também levam vantagem em relação aos cruz-maltinos no retrospecto recente. LEIA MAIS: Ataque do Flamengo evolui e se torna mortal no primeiro tempo

Retrospecto recente do clássico Nos últimos dez jogos entre Flamengo e Vasco, foram sete vitórias rubro-negras, um empate e apenas dois triunfos cruz-maltinos. Os confrontos citados incluem rodadas do Brasileirão e do Campeonato Carioca. Últimos 10 jogos entre Flamengo e Vasco

04/02/24 – Vas 0 x 0 Fla

22/10/23 – Fla 1 x 0 Vas

05/06/23 – Vas 1 x 4 Fla

19/03/23 – Vas 1 x 3 Fla

13/03/23 – Fla 3 x 2 Vas

05/03/23 – Fla 0 x 1 Vas

20/03/22 – Fla 1 x 0 Vas

16/03/22 – Vas 0 x 1 Fla

06/03/22 – Fla 2 x 1 Vas

15/04/21 – Fla 1 x 3 Vas Como chega o Flamengo O time vem de quatro vitórias consecutivas e pretende ir com força máxima no clássico. No entanto, Tite deve ter desfalques importantes em campo. Afinal, Ayrton Lucas, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, deve ser ausência. Além disso, Léo Pereira, com problema muscular, também está fora.