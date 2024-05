Endrick ainda pode render bolada milionária ao Palmeiras

Atacante ainda tem metas de bônus para cumprir mesmo com a saída do Verdão. Ele pode fazer os valores aumentarem já no Real Madrid

Endrick fez seu último jogo pelo Palmeiras nesta quinta-feira (30), no empate sem gols contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Contudo, o jogador ainda pode seguir enchendo os cofres do Verdão. Isso porque o atacante ainda tem metas e bônus para bater nas cláusulas do contrato com o Real Madrid.

Até aqui, a transferência do camisa 9 já garantiu R$260 milhões ao Palmeiras. e pode aumentar ainda mais, com números na Seleção e no Real Madrid. Endrick já atingiu cinco metas milionárias, somando 11,25 milhões de euros em bônus, e ainda tem mais duas possibilidades para atingir o limite.