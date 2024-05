Duelo com o Cuiabá deve ser o último de gringos pelo Inter antes da Copa América

A diretoria conversa com as federações de Colômbia, Equador e Uruguai para tentar adiar a apresentação dos três jogadores. O clube sinalizou que ainda não recebeu uma resposta concreta. Importante destacar que o início da data Fifa está marcada para a próxima segunda-feira (03/06). Exatamente a véspera do seu compromisso com o Real Tomayapo pela Sul-Americana, na Bolívia.

O Inter voltará a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (01/06), após pouco mais de um mês. Isso porque o time gaúcho vai enfrentar o Cuiabá, às 18h30, na Arena Pantanal, pela sétima rodada do torneio. A partida deve marcar a despedida de um trio gringo do Colorado antes da disputa da Copa América. No caso, o goleiro Rochet e os atacantes Borré e Valencia, que podem ser desfalques por até 11 jogos em três competições.

Tratativas com federações vizinhas

A questão é que a programação das três seleções vizinhas conta com amistosos e treinamentos antes do começo da Copa América, que terá seu pontapé inicial em 20 de junho. Já a final do torneio vai ocorrer no dia 14 de julho. Ou seja, se Colômbia, Equador e Uruguai alcançarem as semifinais, o trio pode ser ausência no Inter por até 41 dias. Isso porque ainda haverá a disputa de terceiro lugar.

Uma preocupação da diretoria e da comissão técnica é a maratona de jogos em um intervalo de três dias entre cada um deles. O técnico Coudet pode ficar sem Rochet, Borré e Valencia em até sete jogos da Série A e dois na fase de grupo da Sul-Americana. Bem como as duas partidas da terceira fase da Copa do Brasil, com o Juventude.

Se o Internacional garantir a vaga para os playoffs da Sul-Americana seriam dois compromissos a mais. Contudo, estão agendados para a terceira e quarta semanas de julho. Dessa forma, a princípio, os três já teriam condições de retornar à equipe.