Do choro à despedida: a despedida de Endrick no Palmeiras

Endrick não é mais jogador do Palmeiras. Pelo menos, nos próximos anos. Nesta quinta-feira (30), a joia fez seu último jogo com a camisa do Verdão, no empate sem gols com o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Libertadores. Já acertado com o Real Madrid, da Espanha, o atacante viveu um misto de emoções, enquanto não conseguia desempenhar um bom futebol durante o embate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As homenagens começaram antes mesmo da bola rolar. Diante de 40 mil torcedores, o camisa 9 teve um mosaico feito pela torcida com sua imagem junto da frase “Até logo”. Endrick chegou a chorar, mas logo se recompôs e voltou seu foco para a partida.