Diogo Defante responde Neymar: ‘Que p…’

Diogo Defante postou um stories marcando o perfil de Neymar na tarde desta sexta-feira falando sobre a “escovada” que levou do jogador após criticar privatizações pelo “X”, antigo Twitter.

O jogador do Al-Hilal levou a situação como uma indireta e rebateu pelas redes sociais. Isso porque o humorista postou a frase: “privatiza a cabeça do meu p…”.

O que Neymar disse?

“Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer, como era fã e achava super gente boa, pedi para que levasse ele em casa… Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga para ganhar ibope… Fanfarrão, otário”, escreveu Neymar.