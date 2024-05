Diniz deve fazer duas alterações no Fluminense diante do Juventude

Paulo Henrique Ganso e Marlon devem ser titulares do Tricolor no retorno do Campeonato Brasileiro após duas semanas

Depois de duas semanas paralisado em virtude das enchentes do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro volta neste final de semana. Assim, o Fluminense tenta deixar a zona de rebaixamento em duelo direto, neste sábado (1) com o Juventude, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Fernando Diniz deve fazer duas alterações para o confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, John Kennedy, que foi titular no último jogo da Libertadores, deve voltar ao banco e dar lugar a Paulo Henrique Ganso. Como Lima está suspenso, a tendência é que o treinador coloque o camisa 10, que entrou no segundo tempo diante do Alianza Lima, para ocupar o setor. A informação é do portal “ge”.