Cria volta de empréstimo do Porto e fica à disposição no Fluminense

Dessa forma, o jogador retornou ao Brasil nesta sexta-feira. O Fluminense ainda não definiu o futuro do atleta, de 21 anos. Ele é filho do ex-atacante do Flu, Marco Brito, que atuou pelo clube entre 1995 e 2003. No Porto, Luan Brito atuou apenas pela equipe B. No período, somou 13 jogos e marcou dois gols.

Luan ainda não estreou profissionalmente pelo Fluminense, aliás. Na base, surgiu como grande promessa, marcando 26 gols em 59 aparições entre 2021 e 2022.