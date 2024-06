Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Corinthians e Botafogo duelam neste sábado (1), às 21h, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E será um duelo de opostos na tabela. Afinal, o Timão é o 16° colocado e o primeiro fora da zona de rebaixamento, com apenas uma vitória na competição. Por outro lado, o Glorioso é o quarto colocado, com 13 pontos somados e está a apenas três do líder Athletico Paranaense.

Como chega o Corinthians

A equipe paulista vive ótima sequência ao lado da sua torcida. São 8 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 2 empates. Além disso, o Corinthians enfrenta o Botafogo que não vence o Timão, na cidade de São Paulo, há 12 anos. Para a partida, o técnico António Oliveira não terá o lateral-direito Fagner. Afinal, o jogador tem uma lesão na coxa direita e está fora. Assim, Matheuzinho deve começar o embate. Por fim, a expectativa do torcedor corintiano é ver mais uma vez a dupla Rodrigo Garro e Igor Coronado atuando juntas mais uma vez. Eles tiveram grande atuação contra o Racing-URU, no meio de semana e esperam repetir contra o Glorioso.

Como chega o Botafogo

Por sua vez, o Botafogo vive com a expectativa de ter Tiquinho Soares no time titular. O centroavante voltou no empate sem gols contra o Junior Barranquilla, na Libertadores e espera ganhar mais minutos contra o Corinthians. Em contrapartida, o técnico Artur Jorge terá alguns desfalques, sendo os mais sentidos do atacante Jeffinho e do meia Eduardo. Além disso, Rafael e Matheus Nascimento também estão fora. Por fim, o atacante Savarino também convive com a chance de voltar a estar na lista de relacionados, mas não deve atuar na Neo Química Arena.

CORINTHIANS X BOTAFOGO

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 01/06/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

BOTAFOGO: John; Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino (Tiquinho Soares) e Junior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-RS) e Tiago Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Pinheiro (Fifa-SP)