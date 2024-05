Corinthians defende tabu de 12 anos contra o Botafogo

Afinal, o Corinthians não perde para o Botafogo, jogando na cidade de São Paulo, há 12 anos. A última vez que o Glorioso venceu o Timão fora de casa, aconteceu no dia 11 de julho de 2012. Na ocasião, os cariocas venceram os paulistas por 3 a 1, com dois gols de Elkeson e um gol contra de Paulo André. Chicão, de pênalti, marcou para o clube do Parque São Jorge. Aliás, como a Neo Química Arena ainda não existia, o embate aconteceu no Pacaembu.

Desde então, as equipes já se enfrentaram mais nove vezes em São Paulo, com seis vitórias do Corinthians e três empates. Além disso, são 14 gols marcados do Timão no período, contra apenas cinco do Glorioso.

O último embate, inclusive, mostrou o poder deste tabu. Líder do Brasileirão na época, o Botafogo chegou na Neo Química Arena como o grande favorito da partida. Contudo, com uma atuação fraca, perdeu para o Corinthians por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil.

Agora, o Timão tenta novamente botar este aproveitamento em jogo para conseguir se recuperar na competição. O Corinthians tem apenas uma vitória na competição e precisa triunfar para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento.