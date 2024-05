Com novidades, Botafogo retoma as atenções para o Brasileiro

No G4, Glorioso visita o Corinthians. Time, porém, fez apenas um ponto nos últimos seis disputados

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, torneio que retorna somente em agosto, o Botafogo, agora, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Na volta à competição nacional, o Glorioso terá, então, novidades para visitar o Corinthians, neste sábado (1), às 21h, em Itaquera, pela sétima rodada,

Um dos reforços para o técnico Artur Jorge é o atacante Savarino. A comissão técnica o poupou no empate sem gols com o Junior Barranquilla, fora de casa, na terça-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, o venezuelano está novamente à disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após enfrentar o Timão, Savarino segue para os Estados Unidos, onde servirá a Venezuela na próxima edição da Copa América. Ele desfalcará, portanto, o Mais Tradicional durante o torneio de seleções.