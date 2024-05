Ceará x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Promessa de jogão. Afinal, os times buscam entrar no G4 da Série B do Brasileiro. Diego Mazur está na narração

Em duelo pela Série B, Ceará e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. Os cearenses estão com 12 pontos, enquanto o Coxa tem 11. Assim, quem vencer entra no G4 provisoriamente. E pode encerrar a rodada na zona de classificação. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a cobertura às 17h30, com um esquenta de primeira. E o jogo terá a narração de Diego Mazur.

A narração é de Diego Mazur. Mas a cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Kauê Machado nas reportagens. Não deixe de conferir este jogo na Voz do Esporte!