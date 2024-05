Cavani oferece produto a garoto e chama atenção na Argentina

Argentina, afinal, vive surto de dengue com 333.084 confirmados e taxa de 708 casos por 100 mil habitantes

O atacante Edinson Cavani, do Boca Juniors, chamou atenção. Afinal, ele foi tietado por um garoto na porta do CT do Boca Juniors, na Argentina, e ofereceu um produto diferente.

Afinal, foi possível ver alguns mosquitos sobrevoando o local. Cavani, aliás, tentou espantar os bichos durante o vídeo. Depois ele ofereceu ao garoto um repelente para passar no corpo.