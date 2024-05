Carille segue com dúvida no meio para duelo contra o Botafogo-SP

Treinador ainda não sabe se contará com João Schimdt, que se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, na segunda-feira (3), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, pela oitava rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O elenco trabalhou durante a semana no CT Rei Pelé e o técnico Fábio Carille ainda tem dúvidas no time titular.

Afinal, o volante João Schimdt ainda é dúvida para a partida contra o Botafogo-SP. O volante, que sofreu um entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Brusque no último dia 19, está em fase de transição no campo, ainda sem contato com o restante dos companheiros. Existe uma esperança que o jogador esteja disponível para o duelo desta segunda-feira. Contudo, ainda é uma grande incógnita.