Botafogo busca vitória inédita na Neo Química Arena

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado (01/06), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. O Glorioso vive um bom momento na temporada e chega motivado diante do Timão. No entanto, os comandados de Artur Jorge precisam quebrar um tabu para sair vencedores do estádio.

O Botafogo nunca venceu um jogo diante do Corinthians na Neo Química Arena. O estádio existe há 10 anos. Afinal, foi inaugurado para disputada da Copa do Mundo de 2014. Durante este período, Timão e Glorioso se enfrentaram nove vezes no local: foram seis vitórias corintianas, três empates e nenhum triunfo botafoguense. A informação é do “ge”.