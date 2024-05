Anderson fala da chegada de Cássio no Cruzeiro: ‘Será uma competição sadia’

Após fechar o gol no 1 a 0 sobre a Católica-EQU, ele fala que está conversando muito com o goleiro recém-chegado do Corinthians

O goleiro Anderson foi um dos grandes destaques do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre a Católica-EQU. Afinal, no primeiro tempo, fez duas grandes defesas em chutes de Loor e Ismael Díaz. E, no segundo tempo, garantiu o 1 a 0 ao voar num chute de Quevedo e mandar a escanteio. Saiu sob aplausos da torcida. E mostra que Cássio não vai encontrar facilidade para conquistar a titularidade.

Na zona mista, após o triunfo que garantiu ao time o primeiro lugar do Grupo B da Sul-Americana e vaga às oitavas de final, O arqueiro falou um pouco sobre os primeiros dias de contato com Cássio. O maior ídolo corintiano, que agora defende a Raposa, foi ovacionado em sua apresentação, antes do duelo desta qunta-feira.

“Fico feliz com a chegada dele. Vou continuar buscando meu espaço e mostrar que posso continuar contribuindo com a equipe. Cássio foi muito bem recebido. Certamente será uma competição sadia entre eu e ele. Tem muito a agregar. Desde a chegada do Cássio, a gente vem conversando bastante. Ele falando como era lá no Corinthians e me perguntando como é aqui no Cruzeiro. É bom , pois ele está se ambientando melhor”.