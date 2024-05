Álvaro Pacheco e Pedro Martins são apresentados pelo Vasco

“Eu encontrei um clube com um foco muito grande em todos estarem unidos em prol do clube. Do que precisamos para sermos mais fortes. Foi o que eu senti com as conversas com o Pedro (Martins). Com Pedrinho também, as conversas foram importante para nós, da comitiva técnica, o que é o Vasco. Saber de alguém que está aqui desde os seis anos de idade. É aquilo que nós estamos imbuídos nesse sentimento, conceito de jogo para buscarmos sempre uma equipe competitiva. Tem sido uma interação muito boa pela forma organizada que encontrei o clube”, revelou o comandante, antes de complementar ao falar sobre o elenco.

Em tom alegre, Álvaro não escondeu a felicidade por estar no Vasco. Entre as perguntas respondidas, o português revelou como se deram as conversas com o próprio Pedro Martins e também Pedrinho, presidente do clube.

O técnico Álvaro Pacheco foi, enfim, apresentado no Vasco. Nesta sexta-feira (31), o português esteve na sala de imprensa de São Januário e respondeu aos questionamentos de repórteres. O evento também serviu para apresentar o executivo de futebol, Pedro Martins, que já está no clube desde o começo de maio.

“A forma que fui recebido foi extraordinária. Já dei os parabéns ao Pedro pela organização de todos os setores. O que eu notei neste clube é uma simbiose entre todos os departamentos, o que não costuma acontecer numa equipe tão grande. A forma como eles reagiram a esse período menos positivo demonstra a mentalidade que o elenco tem”, avaliou.

Pedro Martins explica contratação de Álvaro Pacheco pelo Vasco

Já Pedro Martins explicou como se deu a contratação do treinador. A escolha foi uma de suas primeiras atitudes no cargo, ao longo das primeiras semanas de maio.

“Esses primeiros dias eu tomei muito cuidado pra entender as pessoas, então conversando com muita gente de diversos setores. Entender o ambiente do clube. E segundo entender que tipo de líder a gente precisava. Foram dias intensos para poder entender o momento do Vasco. E a partir dali a gente sai com um diagnóstico. Culminou com o perfil desejado, vai atrás de nomes e encontra o nome do Álvaro (Pacheco). Estamos muito feliz com o fato dele ter aceitado o desafio”, revelou:

Já sobre Philippe Coutinho, alvo do time para a janela do meio do ano, Pedro fez revelações extras. Explicando, então, que o orçamento do Vasco para julho será limitado. Mas, segundo ele, isso não interfere na possível vinda do cria da Colina, já que existe a vontade do jogador em defender o time carioca.

“Até falando em transferências, parte desse diagnóstico foi para análise do processo financeiro. Uma das grandes compreensões é que o Vasco tem orçamento limitado para essa janela de transferências. A briga para trazer o Coutinho é por alguém que optou estar no Vasco. A opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim à capacidade do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo porque quando o jogador quer vir já é um fato fundamental e importante”, informou.

Ele também revelou que a meta do Vasco neste ano é, de fato, voltar às competições internacionais.