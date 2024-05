Al-Hilal vence Al-Nassr nos pênaltis e é campeão da Copa do Rei Saudita

O Al-Hilal é o campeão da Copa do Rei Saudita. O time comandado pelo técnico Jorge Jesus venceu o Al-Nassr nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, e encerrou a temporada na Arábia Saudita, nesta sexta-feira (31), com o título. O goleiro Bono defendeu duas cobranças e foi o herói de mais um troféu nesta temporada histórica para o clube. Durante os 90 minutos, Mitrovic abriu o placar para o Al-Hilal, enquanto Ayman Yahya balançou a rede e forçou a prorrogação. Por outro lado, Cristiano Ronaldo passou em branco e segue sem conquistar títulos no futebol do mundo árabe.

Dessa maneira, o Al-Hilal encerra uma temporada histórica, com três títulos. Atual campeão da Arábia Saudita e portador de um recorde mundial de sequência de vitórias, o clube bateu o grande rival no clássico em sua quarta final consecutiva da Copa do Rei Saudita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cristiano Ronaldo bateu dois recordes nessa temporada de estreia pelo Al-Nassr. Com 35 gols em 31 jogos disputados, CR7 se tornou maior artilheiro de uma edição do Campeonato Saudita e, de quebra, o primeiro goleador de quatro ligas nacionais diferentes. No entanto, o craque não conseguiu chegar ao primeiro título com a camisa do Al-Nassr. Além disso, o camisa 7 desabou em lágrimas assim que a disputa de pênaltis terminou.