‘Quem tem mais medo é quem pode ganhar mais’, diz Ancelotti antes da final da Liga dos Campeões

Treinador está pronto para a sua terceira decisão da competição no comando técnico do Real Madrid

“No futebol, a final da Liga dos Campeões é o jogo mais importante e perigoso. Você tem que aproveitar ao máximo, mas depois começa a se preocupar que pode dar errado. Estamos muito perto do mais importante, que é ganhar a Liga dos Campeões. Tenho que colocar as chaves do que precisa ser feito em campo na cabeça dos jogadores. Quanto mais claro for, menos nervos o time tem. Vou focar muito no aspecto tático”, iniciou o treinador.

O técnico Carlo Ancelotti vai para a sua terceira decisão de Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Na véspera da partida contra o Borussia Dortmund, o treinador enalteceu o aspecto mental, e ressaltou a importância dos atletas saberem lidar com as emoções durante a final.

“As emoções vêm e todos lidam com elas com o caráter que têm. O medo é uma parte importante de fazer as coisas certas amanhã, assim como a preocupação. Aliás, o medo e a preocupação vão começar hoje à noite, amanhã de manhã… Quem tem mais medo é quem pode ganhar mais”, completou.

Real Madrid chega à final diante de uma grande temporada

Favorito ao título do torneio europeu, o Real Madrid conquistou a taça do Campeonato Espanhol. Diante disso, Ancelotti afirmou que, independentemente do resultado de sábado, sua equipe já fez uma grande temporada.

“A Liga dos Campeões não é uma obsessão, a obsessão é competir, fazer o nosso melhor, como temos feito nestas épocas. Ganhar a Liga dos Campeões é muito importante. Assim, acho que é seguro dizer que a temporada desta equipe foi muito bem-sucedida, aconteça o que acontecer amanhã”, afirmou.