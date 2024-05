Zubeldía extravasa após liderança na Libertadores: ‘Sei o que é São Paulo’

Treinador comemorou (até demais) a vitória do Tricolor em cima do Talleres, que garantiu o primeiro lugar do Grupo B Crédito: Jogada 10

O São Paulo se impôs e venceu o Talleres por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), no MorumBIS e avançou em primeiro no Grupo B, da Libertadores. Um dos grandes personagens da noite foi o técnico Luis Zubeldía. Afinal, o treinador extravasou e foi comemorar com a torcida, após o segundo gol da equipe, marcado por Luciano. Depois do jogo, ele explicou o motivo de tanta felicidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Sou um a mais de todos eles (jogadores). O que fazemos é trabalhar em equipe. Eles são jogadores, eu sou treinador. Cada um cumpre seu papel, dá seu conhecimento, mas ninguém por si só. Há um estafe muito bom e estamos fazendo cada um o seu. Como não saberia o que é São Paulo?”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Era 1985. Com 11 anos eu já olhava a Libertadores e ouvia o São Paulo. Em 1992, eu ouvia o Morumbi, o São Paulo. Eu valorizo muito estar aqui. Eu sonhava estar aqui, desde muito pequeno. Sei muito da história. Como não saber o que significa a Libertadores para o São Paulo?”, completou. Além disso, o treinador comemorou muito o primeiro lugar. Na visão do treinador, ele entende que a equipe ainda cometeu alguns erros, mas compreensíveis. O triunfo é da equipe. Me sinto parte de todo o que acontece para que a equipe ganhe. A alegria dos jogadores, da nossa torcida, é minha alegria. Creio que fizemos bom jogo, jogamos bem. Fomos muito sérios taticamente, coordenados. Em algumas situações aceleramos o processo com a bola, mas é normal, havia muita adrenalina pelo jogo de hoje. Queríamos sair em primeiro.