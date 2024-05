Volta Redonda bate São José em 1º jogo em Porto Alegre pós-enchente

Após 15h de viagem rumo a capital gaúcha e horário adiado, time do Rio de Janeiro faz 3 a 1 pela Série C do Brasileiro

O primeiro jogo oficial no Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado colocou frente a frente São José e Volta Redonda. Melhor para o time do Rio de Janeiro, que venceu por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (29), em Porto Alegre, pela Série C do Brasileiro. O jogo atrasado, aliás, foi válido pela terceira rodada.

MV, Skilo e Ítalo anotaram para o Voltaço, que precisou superar o gramado sintético. Carrilho, por outro lado, descontou para os anfitriões no estádio Passo D’Areia, com portõs fechados.

O Voltaço, aliás, enfrentou muitos obstáculos para chegar a Porto Alegre. Ao todo, foram 15 horas de viagem, dez delas na estrada da cidade de Passo Fundo até a capital gaúcha. Por conta do desgaste, aliás, o horário do duelo sofreu adiamento a pedido do Voltaço. Assim, o jogo passou das 18h30 para 21h30.