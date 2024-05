Vasco anuncia exposição com itens históricos do tri do Carioca de 1994

Cruz-Maltino reunirá itens históricos sobre o tri, que completou 30 anos no dia 15 de maio, assim como lembrará de Dener

O Vasco informou, na quarta-feira (29), que realizará a ExpoVasco, evento que reunirá exposições de itens históricos do clube e de colecionadores sobre o tri do Campeonato Carioca em 1994, que completou 30 anos no dia 15 de maio.

Dessa forma, o evento acontece no dia 8 de junho, em São Januário, das 10h às 17h (de Brasília). Ele, portanto, visa arrecadar alimentos para os moradores em situação de vulnerabilidade social das comunidades do entorno do estádio.