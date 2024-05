Torcida do Palmeiras prepara festa para Endrick

Endrick disputa seu último jogo pelo Palmeiras e a torcida prepara uma grande homenagem ao atacante no Allianz Parque Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (30), o Palmeiras encara o San Lorenzo pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Além de jogar de olho na liderança geral do torneio continental, o confronto é aguardado por causa de Endrick. O camisa 9 faz a sua despedida do Verdão, pois está vendido ao Real Madrid e não atuará pelo clube no segundo semestre. Apesar de atuar dentro do Allianz Parque, o Palmeiras foi informado pela Conmebol que não pode quebrar o protocolo do jogo. Sendo assim, o clube não vai produzir nenhuma festa ao seu garoto formado na Academia de Futebol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do fato, Endrick e Palmeiras preparam uma despedida para a sexta-feira (31) na Academia de Futebol. O jogador produziu uma camisa e vai presentear os funcionários. Enquanto isso, o clube vai agradecer o jogador pelos serviços prestados dentro das quatro linhas. Homenagem da Torcida Se o clube não pode quebrar o protocolo, a torcida não tem restrição ao tema Endrick. A Mancha Alvi Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, prepara uma grande homenagem ao jogador antes de a bola rolar no Allianz Parque. O primeiro ato será na porta do CT. A torcida convocou seus associados a comparecer no local para acompanhar o ônibus e vai incentivar Endrick e seus companheiros até o estádio. No Allianz Parque, a torcida prepara um mosaico para homenagear o ídolo.