Torcida do Cruzeiro vibra com apresentação de Cássio no Mineirão

Antes do jogo contra a Universidad Católica, o goleiro Cássio entrou no estádio e recebeu a saudação efusiva dos torcedores

Mesmo sem jogar, o goleiro Cássio foi uma das atrações desta quinta-feira (30/5) no estádio do Mineirão. Afinal, ele é o novo reforço do Cruzeiro e entrou em campo para uma apresentação à torcida, antes da partida contra a Universidad Católica, do Equador, pela Copa Sul-Americana. Assim, a presença do jogador causou euforia. E Cássio recebeu uma saudação efusiva dos torcedores, animados com a expectativa pela estreia do arqueiro, que revelou a sua camisa: número 1.

Da arquibancada, onde estavam mais de 50 mil cruzeirenses, saíram gritos em coro dizendo que Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Ele começou a treinar na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, no dia 23/5, com o novo preparador de goleiros do clube, Robertinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cássio já tinha recebido o apoio dos torcedores quando chegou a Minas Gerais para assinar o contrato. Assim, na ocasião, mais de 200 pessoas cantaram e tiraram fotos prestigiando o goleiro, que deixou o Corinthians como ídolo histórico (após 12 anos no Timão), mas desgastado por uma fase de baixa. Afinal, ele tinha até mesmo perdido a vaga de titular para Carlos Miguel.