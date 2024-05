Torcedor desabafa após encontro com o ídolo Marcelo; tema divide opiniões

Torcedor encontrou Marcelo, do Fluminense, após jogo pela Libertadores e a experiência com o ídolo não foi das melhores

Um torcedor do Fluminense postou no ‘TikTok’ o encontro que teve com o ídolo Marcelo, mas lamentou a forma como teria sido tratado pelo lateral campeão da Libertadores com o Tricolor. Aliás, o caso aconteceu após a vitória do Fluminense, nesta quarta-feira, pela Libertadores no Maracanã.

“Quando você conhece um ídolo, mas ele é um babaca. O que tem de craque, tem de escroto”, escreveu Luan Fernandes, autor do vídeo, nas redes sociais.

Marcelo: caso dividiu opiniões

O caso repercutiu em redes sociais como o “X”, antigo Twitter. Contudo, as postagens dividiram opiniões. Uns internautas apoiaram o jogador e afirmaram que o torcedor foi invasivo no encontro, mas outros afirmaram que Marcelo tem histórico de não ser simpático com os fãs.