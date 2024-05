Santos tem logística difícil e passará uma semana longe do CT Rei Pelé

O Santos vai ficar um bom tempo sem treinar no CT Rei Pelé. Tudo por conta da logística para os próximos jogos. O Peixe vai encarar o Botafogo-SP, no Estádio do Café, em Londrina. Na sequência, encara o Novorizontino, no interior de São Paulo. Para evitar desgastes, a delegação não deve voltar para a Baixada Santista no intervalo entre estas partidas.

Boa parte da logística complicada se passa muito pela transferência do duelo contra o Botafogo-SP sair da Vila Belmiro e ir para Londrina. O Santos vai deixar o CT Rei Pelé no domingo (2), joga segunda em Londrina, treina por lá na terça e quarta-feira. No dia seguinte, embarca para Catanduva, onde se concentra para o confronto da sexta-feira, em Novo Horizonte.