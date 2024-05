Santos aceita negociar Joaquim com o Botafogo. Saiba quanto o Peixe pede

O Santos aceita negociar o zagueiro Joaquim com o Botafogo. O clube da Baixada Santista, assim, estipula um preço para vender o defensor ao Glorioso. O Peixe deseja R$ 84 milhões para liberar o jogador ao Mais Tradicional. A informação é do jornal “O Globo”.

O atleta está há um tempo na mira do Alvinegro de General Severiano. Agora, o Botafogo vai tentar uma cifra mais em conta, de acordo com a publicação. Em abril deste ano, aliás, o clube carioca formalizou uma proposta, porém, os paulistas recusaram.

Joaquim, por sua vez, estaria inclinado a aceitar a oferta do Botafogo e trocar a Série B do Brasileirão pela Série A, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Esta “pré-disposição” poderia ajudar o Alvinegro nas tratativas pelo defensor do Peixe.