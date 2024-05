Renovação de Carlos Miguel emperra no Corinthians; saiba os motivos

Carlos Miguel aparece como goleiro titular do Timão pós-Cássio e luta nos bastidores para melhorar seu salário

Apesar de ter muito tempo para negociar e ficar em risco de perder o atleta, as duas partes conversam de forma frequente para chegar ao denominador comum.

O goleiro Carlos Miguel ganhou a titularidade do Corinthians e a diretoria de Augusto Melo corre nos bastidores para renovar o contrato. No primeiro momento, o acordo com o arqueiro vai até dezembro de 2025.

Valorização de Carlos Miguel

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, um dos pontos que emperram a renovação é a pedida salarial. Carlos Miguel quer uma valorização dos seus ganhos e encontra dificuldades com a diretoria do Corinthians.

O grande motivo para o aumento salarial é por causa da condição de titular. Anteriormente, ele ficava na reserva de Cássio, ou seja, ganhava um salário compatível ao seu status no clube.

Multa rescisória

Por fim, a multa rescisória também é um tema de preocupação do Corinthians. No acordo com a antiga diretoria, Carlos Miguel baixou a sua rescisão de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros (R$ 22,5 milhões) a partir de 1º de janeiro de 2024.