Real Madrid chega a Londres para final da Champions sem goleiro Lunin

O goleiro não viajou com a equipe, e confirmou as informações da imprensa europeia. Com gripe, o ucraniano está isolado para evitar contágio. Dessa maneira, ele ficará em Madri e deve viajar apenas no sábado, poucas horas antes da partida em Londres.

“Lamento por não poder me preparar para o jogo mais importante da temporada e da minha vida com a equipe… Muito obrigado a todos pelas mensagens! Apoio e ânimo!! Vamos pela 15ª!”, escreveu o goleiro do Real Madrid.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o elenco fez o último treino em Madri, na manhã desta quinta-feira, antes de viajar. Agora, a delegação segue a agenda oficial em Londres, que inclui visita a Wembley e coletiva de imprensa com Ancelotti e algum outro jogador.

Por fim, são esperadas as ausências do meia Tchouaméni, que sofreu uma lesão no pé nas semifinais, e do zagueiro Alaba, que não joga desde dezembro devido a um problema no joelho. Mesmo assim, ambos, assim como Lunin, estão na lista de relacionados para o confronto.