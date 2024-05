Paysandu arrasa Vila Nova outra vez e fatura o tetra da Copa Verde

O Paysandu voltou a arrasar o Vila Nova-GO, desta vez por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (29), em Goiânia, e sagrou-se tetracampeão da Copa Verde. Na ida, um acachapante 6 a 0 na Curuzu. Nicolas, João Vieira, Vinícius Leite e Edinho balançaram as redes no Estádio Olímpico, em Goiânia, cravando o placar agregado de 10 a 0.

Desse modo, o Papão chega ao seu quarto título na Copa Verde. Afinal, já havia vencido nas edições de 2016, 2018 e 2022 – este último, aliás, justamente sobre o Tigre. O clube de Belém, portanto, se isola ainda mais como maior vencedor – o arquirrival Remo soma duas conquistas. Já o Vila amarga o vice-campeonato pela terceira vez (2021, 2022 e agora, 2024).

Apesar da vantagem gigantesca no primeiro duelo da final, o Paysandu precisou de apenas trêss para inaugurar o placar com Nicolas. O Vila Nova chegou a criar oportunidades com Estevão e João Vitor, mas o goleiro Diogo Silva apareceu com boas defesas. Os visitantes foram mais efetivos e ampliaram com João Vieira, aos 43.