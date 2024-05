Palmeiras veta Dudu da partida contra o San Lorenzo

O torcedor do Palmeiras que vai ao Allianz Parque nesta quinta-feira (30), para o duelo contra o San Lorenzo, às 19h, espera viver um misto de emoções. Tratando-se de um jogo de Libertadores e também da despedida de Endrick. alguns palmeirenses tinham a expectativa de ver Dudu novamente em campo. Mas não será desta vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O camisa 7 participou dos três tempos do jogo-treino com o São Caetano e também das atividades do início de semana na Academia de Futebol. Contudo, o Verdão vai seguir o plano de dar mais alguns dias de condicionamento após a recuperação da cirurgia no joelho direito, realizada em agosto de 2023.