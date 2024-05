Palmeiras empata com o San Lorenzo na despedida de Endrick

Verdão joga mal mais uma vez e não sai do zero contra argentinos na Libertadores. Palmeiras já estava classificado em primeiro no Grupo F

Dessa forma, com o resultado, o Palmeiras, que já estava classificado, encerrou a fase de grupos com 14 pontos, na liderança do Grupo F. O time de Abel Ferreira, aliás, tem uma das melhores campanhas do torneio até aqui. O San Lorenzo, porém, ficou na segunda colocação e também se classificou às oitavas de final.

Tudo igual em São Paulo na despedida a Endrick. O Palmeiras recebeu o San Lorenzo (ARG) nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores 2024, mas as equipes empataram em 0 a 0. Em jogo disputado no Allianz Parque, o confronto marcou o adeus ao camisa 9 alviverde, que vai defender o Real Madrid (ESP) a partir do segundo semestre.

Primeiro tempo

A etapa inicial não foi das mais fáceis para o Palmeiras, que viu o San Lorenzo incomodar. Mais do que isso, o time argentino dificultou as ações para o Verdão, que pouco incomodou. O Alviverde teve muita posse de bola, mas praticamente não levou nenhum perigo ao Time do Papa. O San Lorenzo, porém, apostou em contra-ataques e jogadas rápidas, mas também sem criar tanto. Aos 35, Gustavo Gómez até marcou de cabeça, após Raphael Veiga levantar bola na área em cobrança de falta, mas o bandeirinha marcou impedimento do paraguaio. O VAR confirmou a irregularidade do zagueiro e anulou o gol. Endrick, fazendo sua última partida, tentou incomodar a defesa, correu bastante, mas sequer finalizou.

Segundo tempo

Os 45 minutos finais seguiram muito amarrados também, mas com um pouco mais de pressão do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira mexeu no time e deu fôlego novo à equipe em busca do gol, e o Verdão encurralou o time argentino na defesa. Em cobrança de falta, Piquerez parou em defesa do goleiro. O zagueiro Campi quase marcou contra, mas a defesa conseguiu afastar. Em cruzamento na área, Murilo cabeceou bem, mas também viu Altamirano evitar o gol. No fim, o Palmeiras tentou uma pressão em busca do gol, mas o time argentino conseguiu esfriar a partida e segurar o resultado.

Sequência

O Palmeiras agora aguarda o sorteio da Conmebol para saber quem será seu adversário nas oitavas de final. O evento acontecerá na próxima segunda-feira, em Luque, no Paraguai, sede da entidade sul-americana. No domingo, porém, o Verdão encara o Criciúma, fora de casa, no retorno do Brasileirão.