Na Eurocopa, torcedores flagrados com réplicas de camisas de seleções serão multados

Lei Alemã de Marcas no país europeu tem duras regras antifalsificação; abordagem funcionará de forma aleatória

Multa na Eurocopa

As autoridades alemãs realizarão verificações aleatórias nos trajes dos torcedores, principalmente nos transportes públicos. Aliás, a posse de camisas falsificadas das seleções durante a Eurocopa na Alemanha pode levar a multas no valor de quatro mil libras, equivalente a cerca de R$ 26,5 mil.

Um exemplo destacado é o uniforme da Inglaterra, que custa 85 libras (aproximadamente R$ 563). O uniforme, aliás, frequentemente é alvo de pirataria por meio de réplicas mais baratas produzidas em países como China e Tailândia.

Contudo, o barato pode sair caro e a economia na hora de adquirir uma peça fabricada na Ásia pode pesar no bolso durante a competição que está programada para acontecer entre os dias 14 de junho e 14 de julho. A partida de abertura será entre o país anfitrião e a Escócia, no estádio Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern. O estádio Olímpico de Berlim será o palco da final.