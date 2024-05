Luis Guilherme começa a receber sondagens e pode ser próxima joia a sair

O Palmeiras ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, mas alguns contatos já foram feitos. Aliás, a tendência é que as ofertas comecem a chegar no próximo mês, quando a janela de transferência estiver próxima de ser aberta. Ele pode ser mais um a deixar o clube por um valor milionário.

Após acertas as vendas milionárias de Endrick e Estêvão, o Palmeiras já trabalha com a possibilidade de perder outra joia revelada nas categorias de base. Isso porque o meia-atacante Luis Guilherme começou a receber sondagens da Europa e pode ser o próximo a deixar o Verdão.

Já com 18 anos, o garoto foi promovido ao profissional um pouco mais tarde que Endrick e Estêvão, que subiram com 16. Tanto que se realmente acabar sendo vendido, ele pode deixar o Verdão imediatamente, por já ter a maioridade. No final do ano passado, após se firmar na equipe principal, o jogador teve o contrato renovado até o meio de 2026. A multa rescisória é de R$ 309 milhões.

Luis Guilherme engrena em 2024

Luis Guilherme sempre veio sendo tratado como uma grande promessa. Ele era a grande dupla de Endrick nas categorias de base. Juntos, conquistaram todos os títulos possíveis dos juniores. Contudo, nos profissionais demorou um pouco pra engrenar.

Afinal, após um 2023 de poucas oportunidades, começou a ganhar mais chances nesta temporada. Meia de criação na base, ele vem sendo aproveitado por Abel Ferreira na ponta direita, muito por conta de sua velocidade e por ser canhoto. Até aqui já são 16 jogos e um gol em 2024.