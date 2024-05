Lucas Moura: ‘O objetivo do São Paulo foi alcançado’

Craque fez o primeiro no 2 a 0 sobre o Talleres, seu 1º em Libertadores, e celebra o primeiro lugar no Grupo B

Autor do primeiro gol do São Paulo no triunfo por 2 a 0 sobre o Talleres, no MorumBIS, nesta quarta-feira (29/5), Lucas Moura disse que a superação definiu a vitória. E que o objetivo, a ponta do Grupo B, se tornou realidade.

“Foi um jogo difícil, truncado. Mas nos comportamos bem. Começamos errando passes. Mas melhoramos e conseguimos uma grande vitória, O primeiro lugar é importante e era o que a gente queria, alcançamos o objetivo. Ficamos em primeiro lugar e teremos vantatem na partida de volta das oitavas”.

O gol que fez foi o seu primeiro em Libertadores. E foi preciso cobrar o pênalti duas vezes. No primeiro, o goleiro Herrera defendeu. Mas se adiantou. Na segunda oportunidade, gol.